Microsoft і Amazon призупиняють доступ до хмарних сервісів в рф

Обмеження визначені 12 пакетом санкцій Європейського Союзу.

Корпорації Microsoft та Amazon з 20 березня призупиняють доступ до своїх хмарних продуктів на території рф. Про це повідомляється російська IT-компанія Softline.

Там підтвердили отримання офіційної інформації від Microsoft і Amazon про зупинення з 20 березня 2024 доступу до хмарних продуктів на території рф і попередили про можливі функціональні обмеження в роботі хмарних продуктів та сервісів Microsoft, Amazon та Google.

"Згідно з листами від правовласників, із зазначеної дати буде припинено доступ до хмарних продуктів, таких як (включаючи, але не обмежуючись): Power BI, Dynamics CRM та інші. Ми очікуємо, що призупинення також торкнеться хмарних рішень, які містять ці продукти", - повідомили у компанії.

У компанії також зазначили, що ці обмеження щодо рф передбачені 12 пакетом санкцій Європейського Союзу, який обмежує постачання до РФ програмного забезпечення для бізнес-аналітики, Customer Relationship Management та інших продуктів.

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