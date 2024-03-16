На Черкащині ТЦК дозволять користуватися камерами спостереження

ТЦК, поліція та СБУ матимуть доступ до камер спостереження у Смілі на Черкащині.

У місті Сміла Черкаської області впровадили систему "Безпечне місто", що передбачає роботу понад 80 камер спостереження на громадських локаціях. Зокрема, дані з них будуть доступні ТЦК, розповів мер Сміли Сергій Ананко.

Камери відеонагляду встановили у людних місцях, на в’їздах та виїздах з міста, а також на перехрестях. Представники поліції, Служби безпеки України, Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і комунальні служби зможуть використовувати данні з камер у своїй роботі.

Проект системи відеоспостереження реалізували в рамках реалізації міської "Програми профілактики злочинності у місті Сміла на період 2021-2025 років".

“Багато років йшла мова про необхідність у Смілі впровадження системи "Безпечне місто". Нині можу констатувати – вона вже є і працює”, – повідомив Ананко.

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