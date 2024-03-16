В Черкасской области ТЦК разрешат пользоваться камерами наблюдения

ТЦК, полиция и СБУ будут иметь доступ к камерам наблюдения в Смеле Черкасской области.

В городе Смела Черкасской области была внедрена система "Безопасный город", предусматривающая работу более 80 камер наблюдения на общественных локациях. В частности, данные будут доступны ТЦК, рассказал мэр Смелы Сергей Ананко.

Камеры видеонаблюдения установили в людных местах, на въездах и выездах из города, а также на перекрестках. Представители полиции, Службы безопасности Украины, Территориальных центров комплектования и социальной поддержки и коммунальные службы смогут использовать данные камер в своей работе.

Проект системы видеонаблюдения реализовали в рамках реализации городской "Программы профилактики преступности в городе Смела на период 2021-2025 годов".

"Много лет шла речь о необходимости в Смеле внедрения системы "Безопасный город". Сейчас могу констатировать – она уже есть и работает", – сообщил Ананко.

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