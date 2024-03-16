Microsoft и Amazon приостанавливают доступ к облачным сервисам в рф

Ограничения определены 12-м пакетом санкций Европейского Союза.

Корпорации Microsoft и Amazon с 20 марта приостанавливают доступ к своим облачным продуктам на территории рф. Об этом сообщается в российской IT-компании Softline.

Там подтвердили получение официальной информации от Microsoft и Amazon об остановке с 20 марта 2024 года доступа к облачным продуктам на территории рф и предупредили о возможных функциональных ограничениях в работе облачных продуктов и сервисов Microsoft, Amazon и Google.

"Согласно письмам от правообладателей, с указанной даты будет прекращен доступ к облачным продуктам, таким как (включая, но не ограничиваясь): Power BI, Dynamics CRM и другие. Мы ожидаем, что приостановка также коснется облачных решений, содержащих эти продукты" , – сообщили в компании.

Эти ограничения по рф предусмотрены 12 пакетом санкций Европейского Союза, который ограничивает поставки в рф программного обеспечения для бизнес-аналитики, Customer Relationship Management и других продуктов.

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