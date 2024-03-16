Туск после атаки рф по Одессе призвал спикера Джонсона наконец одобрить помощь Украине

Дональд Туск резко обратился к спикеру Палаты представителей Майку Джонсону США из-за Украины.

В субботу, 16 марта, премьер-министр Польши Дональд Туск призвал спикера Палаты представителей США Майка Джонсона сделать шаги для одобрения финансовой помощи Украине. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter).

Туск посоветовал Джонсону посмотреть на последствия ударов российских террористов по Одессе. К этому времени число погибших в Одессе в результате ракетных ударов рф возросло до 21.

«Посмотрите на Одессу, спикер Джонсон. Сколько еще вам нужно аргументов, чтобы принять решение?», – спросил Туск.

Ранее спикер Палаты представителей США республиканец Майк Джонсон сообщал, что законопроект о дополнительном финансировании Украины будет рассмотрен только после того, как будет решен вопрос с финансированием федерального правительства.

Напомним, 8 марта Конгресс США одобрил пакет законопроектов для предотвращения шатдауна. Законодатели США также ведут переговоры по второму пакету из шести законопроектов, включая финансирование американских военных, чтобы обеспечить полное финансирование всех федеральных агентств до 22 марта.

Также известно, что Палата представителей США может провести голосование за пакет финансовой помощи Украине в конце марта или в апреле 2024 года.

Еще мы писали, что глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Украина может потерять еще больше территорий, если останется без помощи.

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