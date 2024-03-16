Туск после атаки рф по Одессе призвал спикера Джонсона наконец одобрить помощь Украине

Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Украина подписала Меморандум с ЕС о финансировании за выполнение Ukraine Facility и кредитное соглашение – что нужно выполнить для получения средств

Некоторые из индикаторов, которые Украина должна реализовать для получения денег от ЕС, уже выполнены, в частности, это принятие Национальной стратегии доходов на 2024-2030 годы и усиление самостоятельности Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Что новый заместитель председателя ГСА по цифровизации судебной власти пообещал Совету правосудия

Как Леонид Сапельников пообещал Высшему совету правосудия разобраться с проблемами ЕСИТС.

Европарламент принял закон, которым запретил оказывать давление на СМИ, включая задержание, обыски в офисах и установку ПО для наблюдения

Как отмечает Европарламент, согласно новому закону властям будет запрещено оказывать давление на журналистов и редакторов, чтобы они раскрыли свои источники, включая задержание, санкции, обыски в офисах или установку программного обеспечения для наблюдения на их электронных устройствах.

Решение в судебном решении вопроса о взаимных обязанностях субъектов властных полномочий в сфере безопасности является основанием для их привлечения в качестве третьих лиц – Верховный Суд

Верховный Суд пояснил, что институт третьего лица направлен на создание условий для защиты прав, свобод и интересов такого лица, которые могут быть нарушены при разрешении спора между истцом и ответчиком в отсутствие третьего лица.

Социальная ответственность работодателя охватывает при определенных условиях и пенсионное обеспечение бывших работников – Верховный Суд

Социальная ответственность работодателя (его правопреемника) охватывает не только экономические обязанности перед работниками, но и содержит социальную и нравственную составляющую, что является важным вкладом в повышение доверия в обществе: заключение Верховного Суда.

  1. В мире

Туск после атаки рф по Одессе призвал спикера Джонсона наконец одобрить помощь Украине

16:40, 16 марта 2024
Дональд Туск резко обратился к спикеру Палаты представителей Майку Джонсону США из-за Украины.
Туск после атаки рф по Одессе призвал спикера Джонсона наконец одобрить помощь Украине
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В субботу, 16 марта, премьер-министр Польши Дональд Туск призвал спикера Палаты представителей США Майка Джонсона сделать шаги для одобрения финансовой помощи Украине. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter).

Туск посоветовал Джонсону посмотреть на последствия ударов российских террористов по Одессе. К этому времени число погибших в Одессе в результате ракетных ударов рф возросло до 21.

«Посмотрите на Одессу, спикер Джонсон. Сколько еще вам нужно аргументов, чтобы принять решение?», – спросил Туск.

Ранее спикер Палаты представителей США республиканец Майк Джонсон сообщал, что законопроект о дополнительном финансировании Украины будет рассмотрен только после того, как будет решен вопрос с финансированием федерального правительства. 

Напомним, 8 марта Конгресс США одобрил пакет законопроектов для предотвращения шатдауна.  Законодатели США также ведут переговоры по второму пакету из шести законопроектов, включая финансирование американских военных, чтобы обеспечить полное финансирование всех федеральных агентств до 22 марта.

 Также известно, что Палата представителей США может провести голосование за пакет финансовой помощи Украине в конце марта или в апреле 2024 года.

Еще мы писали, что глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Украина может потерять еще больше территорий, если останется без помощи.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Погрібний
    Сергій Погрібний
    суддя Великої Палати Верховного Суду