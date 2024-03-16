На границе с Венгрией обнаружили угнанный в Австрии автомобиль

Пограничники задержали 36-летнего гражданина Молдовы на угнанном BMW.

В пункте пропуска Тиса на границе с Венгрией пограничники задержали 36-летнего гражданина Молдовы на краденом BMW. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

36-летний гражданин Молдовы ехал за рулем BMW 7 Series 740Ld xDrive (2018 года выпуска) на чешской регистрации. Иностранец хотел въехать в Украину через пункт пропуска Тиса, однако при проверке документов пограничники обнаружили, что его автомобиль угнан.

Во время проверки документов на автомобиль было зафиксировано срабатывание базы данных Интерпол – этот автомобиль был угнан год назад на территории Австрии. По этому факту правоохранители проинформировали представителей Укрбюро Интерпола и Ужгородского райотдела Нацполиции.

В действиях иностранца видят признаки правонарушения, предусмотренного ст.289 УК (незаконное завладение транспортным средством).

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