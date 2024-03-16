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  1. В Украине

В Киевской области будут судить водителя, который снес 16-летнего пешехода

18:10, 16 марта 2024
Водитель легковушки выехал на встречную полосу движения и совершил наезд на парня.
В Киевской области будут судить водителя, который снес 16-летнего пешехода
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В Киевской области правоохранители направили в суд материалы относительно водителя, совершившего наезд на пешехода. Инцидент произошел 14 февраля в селе Плесецкое Фастовского района.

Как сообщила пресс-служба полиции Киевской области 38-летний водитель легковушки выехал на встречную полосу движения и совершил наезд на 16-летнего пешехода. Пострадавшего с телесными повреждениями госпитализировали в медицинское учреждение.

Правоохранители оперативно разыскали правонарушителя и задержали его.

Следователи закончили досудебное расследование за нарушение правил безопасности дорожного движения (ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины) и направили материалы в суд для принятия законного решения.

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