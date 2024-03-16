У Німеччині почали випускати роботів-онуків: де їх використовують

Мозок робота-онука ґрунтується на штучному інтелекті.

Фото: Bild

Німецький стартап Navel Robotics почав випускати роботів-онуків. 70-сантиметрові фігури зараз проходять тестування одразу в кількох будинках для людей похилого віку, передає Bild.

«Емма може встановити зоровий контакт і за виразом обличчя визначити, що відчуває інша людина», - зазначає засновник компанії Клод Туссен.

Багатьом людям старшого віку дитина-робот, що говорить, нагадує часи, коли їхні діти були маленькими. Мозок такого робота ґрунтується на штучному інтелекті: він може, наприклад, розповідати анекдоти, слухати історії з життя мешканців та ставити запитання.

Директор будинку для людей похилого віку Ванесса Мюнценмайєр заявила, що вражена, наскільки відкриті та цікаві жителі стосовно Емми. «Вона мила і дуже добре реагує на людей. Часто люди хочуть погладити її по голівці», - сказала вона.

Після випробувань Navel Robotics збираються запустити таких роботів у серійне виробництво. Прогнозується, що вони продаватимуться комплектом по двоє за 48 тисяч євро.

Раніше ми писали, що Figure AI представила робота, який здатен вільно розмовляти з людиною.

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