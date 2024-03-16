«Має ознаки радянської епохи», – Токаєв запропонував змінити герб Казахстану

За словами Касим-Жомарта Токаєва, нинішній герб занадто складний і має елементи радянської епохи.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запропонував зайнятися питанням зміни герба країни. Про це він заявив 15 березня під час третього засідання Національного курултаю у місті Атирау, передає «Радіо Свобода».

Нинішній герб Казахстану, затверджений у червні 1992 року, занадто складний, змішує стилі і має елементи радянської епохи, вважає Токаєв.

«Щодо державного герба вважаю за доцільне взяти до уваги резонні доводи професіоналів і небайдужих громадян, у тому числі молоді, про те, що герб Казахстану надто складний для сприйняття, у ньому присутня еклектика й ознаки радянської епохи», – заявив Токаєв.

Також він додав, що «у разі загальної згоди» над питанням може працювати спеціальна комісія, яка буде займатися відкритим конкурсом на найкращий проєкт нового герба Республіки Казахстан.

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