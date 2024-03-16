У Раді розповіли, скільки правок до законопроекту про мобілізацію розглянув комітет з нацбезпеки

Комітет з нацбезпеки розглянув вже понад 600 правок до законопроекту про мобілізацію.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», народні депутати подали до другого читання законопроекту про мобілізацію понад 4 тисячі правок.

15 березня комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки продовжив розгляд правок до законопроекту стосовно мобілізації. Як повідомила народна депутатка Ірина Фріз у коментарі «Суспільному», за день було розглянуто практично 300 правок.

«Сьогодні розглянуто практично 300 правок, тобто зупинилися на 640. Наступне засідання буде в понеділок», — сказала вона.

За словам Фріз, розглядали зокрема питання, яке стосувалося змін до закону про в'їзд, виїзд громадян. Комітет відхилив пропозицію уряду стосовно надмірних обмежень виїзду, адже вони створюють такі ж перепони й для в'їзду, що напряму є порушенням Конституції.

«Окрім цього, було розглянуто блок щодо органів місцевого самоврядування, зокрема покладання на них обов'язків забезпечення сповіщення, здійснення заходів або залучення, здійснення заходів мобілізації, демобілізації», — додала нардепка.

Раніше ми писали, що комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, розглядаючи законопроект Уряду про посилення мобілізації 10449 стосовно окремих напрямів регулювання, дійшов згоди, що осіб, які не оновлюють свої військово-облікові дані, треба обмежити у праві керування автомобілем.

Ще ми писали, що депутати пропонують не вводити військовий облік чоловіків, які виїхали за кордон, і дозволити вільний виїзд тим, хто постійно проживає чи навчається за кордоном.

Також НАЗК вказало на корупційні ризики законопроекту про мобілізацію.

Крім того, у військовозобов’язаних буде 60 днів, щоб оновити свої дані після вступу в силу закону про мобілізацію

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.