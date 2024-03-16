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  1. В мире

В Испании женщина отсудила у бывшего мужа 88 000 евро за работу по дому

19:58, 16 марта 2024
Женщина получила компенсацию за работу домохозяйкой.
В Испании женщина отсудила у бывшего мужа 88 000 евро за работу по дому
Фото: DFWChild
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Мужчина должен выплатить бывшей жене 88 025 евро (95 898 долларов США) в качестве компенсации за ее работу домохозяйкой в ​​течение 26 лет брака. Такое решение принял Провинциальный суд испанского города Понтеведре, передает Odditycentral.

Неназванная пара поженилась в 1996 году, и до их расставания в 2022 году жена работала вне семейного дома всего 205 дней в течение нескольких лет, посвятив себя воспитанию единственной дочери и поддержанию порядка в доме. После их расставания муж остался в семейном доме, а ей пришлось уйти и снять собственное жилье. Ей пришлось немедленно найти работу, чтобы прокормить себя, но, поскольку 26 лет своей жизни она провела в качестве домохозяйки, она, скорее всего, будет иметь право на очень небольшую пенсию. Теперь женщина требует компенсацию за все годы работы по дому.

Первоначальное решение по этому необычному делу установило компенсацию, которую ответчик должен выплатить своей бывшей жене, в размере 120 000 евро (130 000 долларов США), но это решение было обжаловано обеими сторонами. Муж согласился оплатить бывшей жене всю ее работу во время брака, но хотел уменьшения суммы на 60 000 евро. Бывшая жена, напротив, потребовала увеличения суммы до 183 629,36 евро (200 000 долларов США), аргументируя это тем, что она в основном посвятила себя заботе о доме и воспитанию дочери.

Провинциальный суд Понтеведры постановил, что первоначальная компенсация в размере 120 000 евро будет снижена до 88 025 евро и что муж также будет выплачивать бывшей жене пенсию в размере 350 евро (381 доллар США) в месяц в течение трех лет, обновляемую ежегодно в соответствии с национальным законодательством (индекст инфляции).

Решение может быть обжаловано любой из сторон в Верховном суде.

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