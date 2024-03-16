Водитель нарушил ПДД и передал полицейскому документы с 500 грн: что с ним случилось дальше

Полицейские предупредили водителя об уголовной ответственности, на что он не отреагировал.

В Полтаве полицейские остановили автомобиль Daewoo Lanos, водитель которого нарушил правила дорожного движения. Во время разбирательства водитель предоставил патрульным документы, среди которых была купюра номиналом 500 гривен, чтобы избежать ответственности.

Как сообщила пресс-служба патрульной полиции Полтавской области, полицейские предупредили водителя об уголовной ответственности, на что он не отреагировал.

В полиции отметили, что инспекторы сразу вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу для дальнейшего выяснения обстоятельств дела, ведь в действиях мужчины видны признаки уголовного правонарушения, а также составили на него соответствующие административные материалы.

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