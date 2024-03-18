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Кабмін виділив 5 млрд грн Держспецзв’язку на закупівлю дронів

5 мільярдів грн Уряд виділив Держспецзв’язку на придбання військового майна.

На базі Реєстру «Оберіг» запровадять електронний військовий квиток – Міноборони працює над ним разом з проектом ЄС

Міноборони разом партнерами працює над створенням Електронного військового квитка, що свідчитиме про обліковий статус громадянина – де він стоїть на обліку і чи придатний до служби.

Вирішуючи питання щодо доцільності додаткового покарання у виді конфіскації майна, суд має виходити з наявності чи відсутності у діях винного корисливого мотиву, - ВС

ККС ВС констатував, що застосування додаткового покарання за ч. 2 ст. 307 КК у виді конфіскації майна навіть за умови, що воно передбачене санкцією цієї частини статті як обов’язкове додаткове покарання, є безпідставним, адже суперечить положенням Загальної частини КК, зокрема положенням ст. 59 КК.

Коли відсутня ознака повторності у вчиненні крадіжки – позиція Верховного Суду

Апеляційний суд допустив неправильне застосування закону, кваліфікуючи дії засудженої за ч. 2 ст. 15 – ч. 2 ст. 185 КК як закінчений замах на крадіжку, вчинену повторно, оскільки відсутня кваліфікуюча ознака «повторність».

Голови апеляційних судів пропонують повернути з відставки суддів, що раніше пройшли оцінювання, але звільнилися у відставку

Запропоновано тимчасовий спосіб подолання кадрової кризи в судах.

  1. В Україні

На станції метро «Шулявська» розпочнеться ремонт останнього ескалатора

23:12, 18 березня 2024
На станції метро «Шулявська» з 19 березня до 14 травня планується капітальний ремонт ескалатора.
На станції метро «Шулявська» розпочнеться ремонт останнього ескалатора
Джерело фото: kashtan.media
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У вівторок, 19 березня, розпочнеться капітальний ремонт ескалатора на станції метро "Шулявська". Згідно з повідомленням КМДА, минулого року тут вже відремонтували два ескалатори, які з'єднують касову залу та проміжний вестибюль. Завтра ж планується початок ремонту останнього ескалатора верхнього нахилу. Передбачається, що ремонтні роботи триватимуть до 14 травня.

Зазначено, що планові капітальні ремонти ескалаторів проводяться орієнтовно раз на 10-12 років після пробігу в 150 тисяч кілометрів. Процес включає повне розбирання ескалатора, заміну зношених деталей та проведення інших необхідних заходів.

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