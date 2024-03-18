На станції метро «Шулявська» розпочнеться ремонт останнього ескалатора

На станції метро «Шулявська» з 19 березня до 14 травня планується капітальний ремонт ескалатора.

Джерело фото: kashtan.media

У вівторок, 19 березня, розпочнеться капітальний ремонт ескалатора на станції метро "Шулявська". Згідно з повідомленням КМДА, минулого року тут вже відремонтували два ескалатори, які з'єднують касову залу та проміжний вестибюль. Завтра ж планується початок ремонту останнього ескалатора верхнього нахилу. Передбачається, що ремонтні роботи триватимуть до 14 травня.

Зазначено, що планові капітальні ремонти ескалаторів проводяться орієнтовно раз на 10-12 років після пробігу в 150 тисяч кілометрів. Процес включає повне розбирання ескалатора, заміну зношених деталей та проведення інших необхідних заходів.

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