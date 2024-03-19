Как участникам боевых действий получить льготы на коммунальные услуги: инфографика

Скидка на коммунальные услуги для участников боевых действий – 75%.

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Участники боевых действий имеют право на скидку 75% платы за жилищно-коммунальные услуги в пределах установленных норм потребления. Об этом сообщает Кабинет Министров Украины.

Для того чтобы воспользоваться льготами, необходимо подать соответствующее заявление и документы.

Сделать это можно лично, по почте или онлайн.

Ранее в ПФУ объяснили, кто считается членом семьи участника войны при предоставлении льгот на оплату коммуналки.

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