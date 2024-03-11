У ПФУ пояснили, хто вважається членом сім’ї учасника війни при наданні пільг на оплату комуналки

Хто належить до членів сім’ї учасника війни при наданні пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

Джерело фото: oda.zht.gov.ua

Учаснику війни пільга на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу надається у розмірі 50% знижки, якщо середньомісячний сукупний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну людину не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу (у 2024 році це – 4 240 грн).

Про це повідомили у ПФУ та пояснили, що до членів сім’ї пільговика, яким надається пільга, належать:

дружина (чоловік);

їхні неповнолітні діти (до 18 років);

неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи;

особа, яка проживає разом з особою з інвалідністю внаслідок війни I групи та доглядає за ним, за умови, що особа з інвалідністю внаслідок війни не перебуває у шлюбі;

непрацездатні батьки;

особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням громадянина, який має право на пільги, та проживає разом з ним.

Також ми писали, що в Україні представили рішення, яке має спростити призначення пільг ветеранам на оплату комуналки.

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