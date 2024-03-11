Протягом двох місяців 2024 року 26 суддів притягнуто до дисциплінарної відповідальності — ВРП

9 суддів отримали попередження, 14 суддів – догани, а щодо 3 суддів було внесено подання про звільнення.

Вища рада правосуддя повідомила, що упродовж січня – лютого 2024 року за результатами розгляду дисциплінарних справ Дисциплінарні палати ВРП прийняли 26 рішень про притягнення до дисциплінарної відповідальності 26 суддів та застосування до них таких видів дисциплінарних стягнень:

попередження щодо 9 суддів;

догана з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді протягом одного місяця щодо 7 суддів;

сувора догана з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді протягом трьох місяців щодо 7 суддів;

подання про звільнення щодо 3 суддів.

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