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Військовослужбовець відмовився форсувати Дніпро та штурмувати Кринки: що вирішив суд

Чоловік пояснив відмову від форсування Дніпра впливом інших військовослужбовців та отримав рік дисциплінарного батальйону.

Telegram планує покращити свої процеси модерації контенту у 2024 році – Павло Дуров

Зважаючи на вибори у світі, Telegram планує покращити свої процеси модерації та розгорнути механізми, пов'язані зі штучним інтелектом, для вирішення потенційних проблем – Павло Дуров дав інтерв'ю.

Законом про мобілізацію можуть закріпити бронювання кінцевих бенефіціарів підприємств, важливих для економіки

Натомість державних службовців категорії «Б», «В», осіб, які працюють на посадах держслужби в органах місцевого самоврядування будуть бронювати не більше 50% кількості військовозобов’язаних цих категорій у зазначених органах.

Як підготуватися до конкурсу у ВАКС так, щоб перемогти: практичні поради від ВККС та суддів Вищого антикорупційного суду

Судді Вищого антикорупційного суду Олег Коліуш, Ігор Строгий, Віктор Маслов, Тетяна Криклива, Тимур Хамзін, Інна Білоус та Олексій Кравчук розповіли, як кандидатам на посади суддів ВАКС та АП ВАКС готуватися до конкурсу та на що обов’язково необхідно звернути увагу.

Хто може отримати відстрочку від призову – які напрями у законопроекті про мобілізацію погодив Комітет

Як пропонують визначити у статті 23 закону про мобілізацію перелік осіб, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

  1. Суд інфо

Протягом двох місяців 2024 року 26 суддів притягнуто до дисциплінарної відповідальності — ВРП

15:59, 11 березня 2024
9 суддів отримали попередження, 14 суддів – догани, а щодо 3 суддів було внесено подання про звільнення.
Протягом двох місяців 2024 року 26 суддів притягнуто до дисциплінарної відповідальності — ВРП
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Вища рада правосуддя повідомила, що упродовж січня – лютого 2024 року за результатами розгляду дисциплінарних справ Дисциплінарні палати ВРП прийняли 26 рішень про притягнення до дисциплінарної відповідальності 26 суддів та застосування до них таких видів дисциплінарних стягнень:

попередження щодо 9 суддів;

догана з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді протягом одного місяця щодо 7 суддів;

сувора догана з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді протягом трьох місяців щодо 7 суддів;

подання про звільнення щодо 3 суддів.

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Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ
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