Протягом двох місяців 2024 року 26 суддів притягнуто до дисциплінарної відповідальності — ВРП

Вища рада правосуддя повідомила, що упродовж січня – лютого 2024 року за результатами розгляду дисциплінарних справ Дисциплінарні палати ВРП прийняли 26 рішень про притягнення до дисциплінарної відповідальності 26 суддів та застосування до них таких видів дисциплінарних стягнень:
попередження щодо 9 суддів;
догана з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді протягом одного місяця щодо 7 суддів;
сувора догана з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді протягом трьох місяців щодо 7 суддів;
подання про звільнення щодо 3 суддів.
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