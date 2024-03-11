В течение двух месяцев 2024 года 26 судей привлечены к дисциплинарной ответственности — ВСП

9 судей получили предупреждения, 14 судей – выговоры, а в отношении 3 судей были внесены представления об увольнении.

Высший совет правосудия сообщил, что в течение января – февраля 2024 года по результатам рассмотрения дисциплинарных дел Дисциплинарные палаты ВСП приняли 26 решений о привлечении к дисциплинарной ответственности 26 судей и применении к ним таких видов дисциплинарных взысканий:

предупреждение по 9 судей;

выговор с лишением права на получение доплат к должностному окладу судьи в течение одного месяца в отношении 7 судей;

строгий выговор с лишением права на получение доплат к должностному окладу судьи в течение трех месяцев в отношении 7 судей;

представление об увольнении в отношении 3 судей.

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