В ПФУ объяснили, кто считается членом семьи участника войны при предоставлении льгот на оплату коммуналки

Кто принадлежит к членам семьи участника войны при предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Источник фото: oda.zht.gov.ua

Участнику войны льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа предоставляется в размере 50% скидки, если среднемесячный совокупный доход семьи льготника в расчете на одного человека не превышает величину дохода, дающего право на налоговую социальную льготу (в 2024 году это – 4 240 грн).

Об этом сообщили в ПФУ и пояснили, что к членам семьи льготника, которым предоставляется льгота, относятся:

жена (супруг);

их несовершеннолетние дети (до 18 лет);

неженатые совершеннолетние дети, признанные лицами с инвалидностью с детства I и II группы или лицами с инвалидностью I группы;

лицо, проживающее вместе с лицом с инвалидностью в результате войны I группы и ухаживающее за ним, при условии, что лицо с инвалидностью в результате войны не состоит в браке;

нетрудоспособные родители;

лицо, находящееся на попечении или попечительстве гражданина, который имеет право на льготы, и проживает вместе с ним.

Также мы писали, что в Украине представили решение, которое должно упростить назначение льгот ветеранам на оплату коммуналки.

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