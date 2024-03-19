В Донецкой области вернули общине земли стоимостью 19 млн грн, на которых незаконно добывались каменные угли

Земли были отведены для эксплуатации и обслуживания комплекса производственных сооружений.

Хозяйственный суд Донецкой области удовлетворил исковые требования Краматорской окружной прокуратуры по расторжению договора аренды между Новодонецким поселковым советом и одним из обществ с ограниченной ответственностью. Теперь в коммунальную собственность подлежат возврату земельные участки стоимостью 19 млн грн, сообщает Донецкая областная прокуратура.

Прокуроры доказали в суде многочисленные нарушения требований земельного законодательства при пользовании предприятием участками коммунальной формы собственности, расположенными на территории общины.

Основанием для расторжения договора явилось то, что предприниматели без согласия арендодателя предоставляли два участка общей площадью 2,7 га в пользование третьим лицам.

Земли были отведены к эксплуатации и обслуживанию комплекса производственных сооружений. Также они должны использоваться под автомобильный транспорт, который служил бы для обслуживания дороги, прилегающей к участкам. Группа предпринимателей решила вопреки соглашению решила добывать там каменный уголь.

Учитывая это, прокурор инициировал вопрос о расторжении договора аренды земли и обязательства предпринимателей вернуть земельные участки законному собственнику в судебном порядке.

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