Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин выделил 5 млрд грн Госспецсвязи на закупку дронов

5 миллиардов грн Правительство выделило Госспецсвязи на приобретение военного имущества.

На базе Реестра «Оберег» введут электронный военный билет – Минобороны работает над ним вместе с проектом ЕС

Минобороны вместе партнерами работает над созданием Электронного военного билета, который будет свидетельствовать об учетном статусе гражданина – где он состоит на учете и пригоден ли к службе.

Решая вопрос о целесообразности дополнительного наказания в виде конфискации имущества, суд должен исходить из наличия или отсутствия в действиях виновного корыстного мотива, - ВС

КУС ВС констатировал, что применение дополнительного наказания по ч. 2 ст. 307 УК в виде конфискации имущества даже при условии, что оно предусмотрено санкцией настоящей части статьи как обязательное дополнительное наказание, безосновательно, ведь противоречит положениям Общей части УК, в частности положениям ст. 59 УК.

Когда отсутствует признак повторности в совершении кражи – позиция Верховного Суда

Апелляционный суд допустил неправильное применение закона, квалифицируя действия осужденного по ч. 2 ст. 15 – ч. 2 ст. 185 УК как оконченное покушение на кражу, совершенное повторно, поскольку отсутствует квалифицирующий признак «повторность».

Председатели апелляционных судов предлагают вернуть из отставки судей, ранее прошедших оценивание, но уволившихся в отставку

Предложен временный способ преодоления кадрового кризиса в судах.

  1. В Украине

В Киеве задержали организаторов схемы незаконного выезда мужчин за границу

23:47, 18 марта 2024
Сообщено о подозрении организаторам незаконной переправки призывников через границу за 8 500 евро.
В Киеве задержали организаторов схемы незаконного выезда мужчин за границу
Источник фото: полиция Киева
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Столичные правоохранители разоблачили организаторов незаконной схемы переправки призывников через государственную границу Украины, сообщила полиция Киева.

Фигуранты - уроженец республики Беларусь и житель столицы. За 8 500 евро они помогали уклонистам выезжать за границу. Сообщники задержаны, им сообщено о подозрении.

Следователи Святошинского управления полиции при оперативном сопровождении сотрудников Службы безопасности Украины и при процессуальном руководстве Святошинской окружной прокуратуры разоблачили двух мужчин, которые во время военного положения наладили преступную схему по незаконной переправке призывников через государственную границу Украины.

В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что организаторами оказались 43-летний уроженец республики Беларусь и житель столицы, который занимает должность председателя одного из благотворительных фондов.  Установлено, что за 8500 евро соучастники ставили в паспортах военнообязанных поддельные выездные штампы, что позволяло "клиентам" выехать за пределы государства.

Следовательно, полицейские совместно с работниками СБУ задержали одного из фигурантов во время получения им части денег за "услугу".

Соучастникам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины - незаконная переправка лиц через государственную границу Украины. Суд избрал обоим подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. 

Санкция статьи предусматривает до девяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віталій Файдюк
    Віталій Файдюк
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Михайло Дармін
    Михайло Дармін
    суддя Центрального апеляційного господарського суду
  • Олександр Шляхтицький
    Олександр Шляхтицький
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду