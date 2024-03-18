В Киеве задержали организаторов схемы незаконного выезда мужчин за границу

Сообщено о подозрении организаторам незаконной переправки призывников через границу за 8 500 евро.

Источник фото: полиция Киева

Столичные правоохранители разоблачили организаторов незаконной схемы переправки призывников через государственную границу Украины, сообщила полиция Киева.

Фигуранты - уроженец республики Беларусь и житель столицы. За 8 500 евро они помогали уклонистам выезжать за границу. Сообщники задержаны, им сообщено о подозрении.

Следователи Святошинского управления полиции при оперативном сопровождении сотрудников Службы безопасности Украины и при процессуальном руководстве Святошинской окружной прокуратуры разоблачили двух мужчин, которые во время военного положения наладили преступную схему по незаконной переправке призывников через государственную границу Украины.

В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что организаторами оказались 43-летний уроженец республики Беларусь и житель столицы, который занимает должность председателя одного из благотворительных фондов. Установлено, что за 8500 евро соучастники ставили в паспортах военнообязанных поддельные выездные штампы, что позволяло "клиентам" выехать за пределы государства.

Следовательно, полицейские совместно с работниками СБУ задержали одного из фигурантов во время получения им части денег за "услугу".

Соучастникам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины - незаконная переправка лиц через государственную границу Украины. Суд избрал обоим подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Санкция статьи предусматривает до девяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

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