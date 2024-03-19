Родственник фигурантки дела о коррупционном правонарушении завещал судье свое движимое имущество

На судью снова составили завещание, чтобы создать конфликт интересов.

Здание Никопольского горрайонного суда, источник фото ТУ ГСА

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Как сообщила в Высший совет правосудия судья Никопольского горрайонного суда Татьяна Ступак, у нее в производстве находится дело о совершении административного правонарушения по ч. 1 и ч. 2 ст. 172-7 (несообщение о наличии реального конфликта интересов и совершении действий в условиях реального конфликта интересов) Кодекса об административных правонарушениях.

Рассмотрение дела было назначено на 7 марта.

Однако 7 марта на электронную почту суда поступило заявление гражданки, в отношении которой были составлены указанные протоколы о совершении коррупционных правонарушений.

В заявлении было указано, что муж гражданки составил в пользу судьи Татьяны Ступак завещание, согласно которому он завещал судье свое движимое имущество после его смерти. В копии завещания были указаны персональные данные судьи, публично ею не разглашавшиеся.

Также гражданка указала, что теперь у нее есть основания для отвода судье Татьяны Ступак.

Впрочем, так действия фигурантки дела об административном правонарушении вызвали негодование судьи.

Татьяна Ступак сообщила в Высший совет правосудия о вмешательстве в ее деятельность как судьи с целью воспрепятствовать выполнению профессиональных обязанностей судьи.

Кроме того, судья написала заявление в Никопольское районное управление полиции.

Также Татьяна Ступак отметила, что она работает и проживает на территории, находящейся под регулярными обстрелами со стороны войск РФ. Поэтому сбор и разглашение персональных данных судьи может представлять угрозу, как судье, так и ее семье.

Отметим, что практика составления завещаний в пользу судей с целью получения оснований для отвода возникла в Украине в 2021 году.

Например, в декабре 2023 года подозреваемый составил завещание на всех судей районного суда, чтобы помешать рассмотрению ходатайства о продлении сроков досудебного расследования.

Автор: Вячеслав Хрипун

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