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Підозрюваний склав заповіт на користь усіх суддів суду, щоб завадити розгляду клопотання про продовження строку розслідування

07:21, 21 грудня 2023
Збори суддів у відповідь звернулися у Вищу раду правосуддя з повідомленням про втручання у здійснення правосуддя.
Підозрюваний склав заповіт на користь усіх суддів суду, щоб завадити розгляду клопотання про продовження строку розслідування
Джерело фото - ТУ ДСА в Житомирський області
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Одразу дев’ять суддів Корольовського районного суду міста Житомира повідомили у Вищу раду правосуддя про втручання у здійснення правосуддя.

Як зазначили судді, у Корольовському райсуді розглядалося клопотання слідчого поліції про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні за підозрою у контрабанді цінних порід дерева та підробленні документів.

Під час розгляду клопотання, адвокат підозрюваного заявив відвід слідчому судді на підставі наявності заповіту, який склав підозрюваний.

Відповідно до тексту заповіту, підозрюваний заповів все своє майно, «де б воно не було і з чого б воно не складалося, і взагалі все те, що буде належати йому на день смерті і на що він за законом матиме право» судді Рожковій Олені Станіславівні.

Також підозрюваний заповів своє майно в рівних частках суддям Ніні Анциборенко, Сергію Франчуку, Олексію Покатілову, Вірі Шкирі, Валерію Аксьонову, Людмилі Шимон, Віті Маслак, Олександру Адамовичу.  

Такі дії підозрюваного та його адвоката судді Корольовського райсуду розцінили як спробу тиску на суддів.

14 грудня збори суддів Корольовського райсуду вирішили звернутися до ВРП з повідомленням про втручання у здійснення правосуддя.

На думку суддів, в діях підозрюваного та його захисника також наявний склад кримінального правопорушення, передбаченого ст. 376 (втручання в діяльність судових органів) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, що вперше інцидент зі складенням обвинуваченим/підозрюваним заповіту на суддю з метою усунути його від розгляду справи, був зафіксований у березні 2021 року у Рівненській області.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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