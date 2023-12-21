Подозреваемый составил завещание в пользу всех судей суда, чтобы помешать рассмотрению ходатайства о продлении сроков расследования

Собрание судей в ответ обратилось в Высший совет правосудия с уведомлением о вмешательстве в осуществление правосудия.

Источник фото - ТУ ГСА в Житомирской области

Сразу девять судей Королевского районного суда Житомира сообщили в Высший совет правосудия о вмешательстве в осуществление правосудия.

Как отметили судьи, в Королевском райсуде рассматривалось ходатайство следователя полиции о продлении срока досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению в контрабанде ценных пород дерева и подделке документов.

Во время рассмотрения ходатайства, адвокат подозреваемого заявил отвод следственной судье на основании наличия завещания, которое составил подозреваемый.

Согласно тексту завещания, подозреваемый завещал все свое имущество, «где бы оно ни было и из чего бы оно ни состояло, и вообще все то, что будет принадлежать ему на день смерти, и на что он по закону будет иметь право» судьи Рожковой Елене Станиславовне.

Также подозреваемый завещал свое имущество в равных долях судьям Нине Анциборенко, Сергею Франчуку, Алексею Покатилову, Вере Шкире, Валерию Аксенову, Людмиле Шимон, Вите Маслак, Александру Адамовичу.

Такие действия подозреваемого и его адвоката судьи Королевского райсуда расценили как попытку давления на судей.

14 декабря собрание судей Королевского райсуда решило обратиться в ВСП с уведомлением о вмешательстве в осуществление правосудия.

По мнению судей, в действиях подозреваемого и его защитника также имеется состав уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса.

Напомним, что впервые инцидент с составлением обвиняемым/подозреваемым завещания на судью с целью устранить его от рассмотрения дела был зафиксирован в марте 2021 года в Ровенской области.

Автор: Вячеслав Хрипун

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