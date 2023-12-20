Вторая крупнейшая государственная строительная компания Китая внесена в список спонсоров войны — НАПК

В НАПК отметили, что китайская China Railway Construction Corporation до сих пор продолжает работать в рф.

Фото: nazk.gov.ua

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что вторая крупнейшая государственная строительная компания КНР внесена в перечень международных спонсоров войны. Об этом говорится на официальном сайте НАПК.

В ведомстве отмечают, что китайская China Railway Construction Corporation (CRCC) до сих пор продолжает работать в российской федерации, строя метро, мосты и автомагистрали.

Железнодорожно-строительная корпорация CRCC – вторая крупнейшая государственная строительная компания в Китайской Народной Республике. Она занимается строительством железнодорожной инфраструктуры в Китае, в том числе автомагистралей, тоннелей, мостов, скоростных шоссе, аэропортов, портов и т.д.

«CRCC працює в росії вже 6 років, тобто вона відкрила своє представництво в державі-терористі вже після початку російської агресії 2014 року», - повідомляє НАЗК.

Також Національне агентство пише, CRCC знаходиться під контролем групи China Railway Construction Group, яка повністю підпорядкована Комітету з контролю та управління державним майном КНР (SASAC).

У 2017 році російський підрозділ компанії ТОВ «Сиарсиси РУС» підписав контракт на будівництво трьох станцій Великої кільцевої лінії Московського метрополітену: «Аміньєвське шосе», «Мічурінський проспект» та «Проспект Вернадського». У грудні 2021 року відбулося їх відкриття. У цьому ж році «Сиарсиси Рус» розпочало будівництво Транскордонної канатно-підвісної дороги через річку Амур між містами Благовіщенськ (рф) та Хейхе (КНР) з пасажирським терміналом.

Дочірня компанія China Railway Construction Corporation International підписала контракт на будівництво п’ятої ділянки національної автомагістралі «Москва – Казань» протяжністю 107 км, яка є важливою частиною більш глобального транспортного маршруту «Європа – Західний Китай». КНР займається будівництвом п’ятого етапу шляху, що повністю розташований у Нижегородській області рф. Ділянка, виділена китайській компанії, спочатку коштувала 58,9 млрд руб., проте вартість її збільшилась до ₽ 70-80 млрд руб., (понад 900 млн дол. США). Будівництво має завершитись у грудні 2023 року (за іншими даними - у червні 2024 року). При цьому рекламування зазначеної траси відбувається за безпосередньої участі президента країни-агресорки – владіміра путіна. Він відкрив нову ділянку траси Москва – Казань від Москви до Арзамаса в Нижегородській області у вересні 2023 року.

Крім того, за повідомленням міжнародних ЗМІ, наприкінці жовтня 2023 року керівництво росії та Китаю таємно обговорило плани будівництва підводного тунелю, який має з’єднати росію з окупованим Кримом. Генпідрядником будівництва тунелю під Керченською протокою стане компанія CRCC.

Компанія в особі ТОВ «Сиарсиси Рус» продовжує бути активним учасником імпортно-експортних операцій, зокрема у період з 24 лютого 31 липня 2023 року було імпортовано товарів на суму понад 22 млн дол. США. Серед імпортованих товарів: матеріали, запчастини, інструменти для будівельних конструкцій та самого будівництва (каркаси, колони, балки, стійки тощо) з КНР.

Компанія CRCC з забезпечує технологічні спроможності агресора, продовжує активно підтримувати економіку росії і, відповідно, спонсорувати агресію проти України. Спроб засудити війну росії проти України з боку керівництва компанії не було.

Китайська CRCC представлена в росії такими дочірніми компаніями:

- ТОВ «16-ое Управление Сиарсиси». Виручка товариства за 2022 рік становила 3,9 млн дол. США, сплачено податків на 141,4 тис. дол. США;

- ТОВ «Сиарсиси Рус», виручка товариства за 2022 рік становила 424,3 млн дол. США, чистий прибуток – 13,9 млн дол. США. Компанія має договірні відносини з підсанкційною компанією АТ «РЖД Логистика», АТ «Судостроительный завод им. Октябрьской Революции»;

- ТОВ «Специализированный застройщик «ТПУ «Мичуринский проспект». Чистий прибуток становив 923 тис дол. США, сплачено податків на 34 тис дол. США;

- ТОВ «Сильвер Сити Констракшн». Виручка за 2022 рік становила 123 тис. дол. США, сплачено податків на 81,4 тис. дол. США;

- ТОВ «19 Бюро Сиарсис Рус» та ТОВ «Сиарсиси Гавань Рус», було створено у 2023 році, вже після повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Ранее НАПК приостановило статус спонсора войны для австрийского Raiffeisen Bank.

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