НАПК приостановило статус спонсора войны для австрийского Raiffeisen Bank

Статус приостановлен в период проведения двусторонних консультаций с привлечением представителей Европейской комиссии.

Национальное агентство по предотвращению коррупции решило приостановить статус международного спонсора войны для австрийского Raiffeisen Bank. Об этом говорится на официальном сайте НАПК.

В Национальном агентстве отметили, что статус приостановлен в период проведения двусторонних консультаций с привлечением представителей Европейской комиссии.

Напомним, ранее агентство Reuters писало, что Австрия блокирует подписание нового пакета санкций Евросоюза против россии, поскольку требует исключения Raiffeisen Bank International из украинского списка «Международные спонсоры войны» от НАПК.

Напомним, в марте НАПК внесло австрийский банк Raiffeisen в список спонсоров войны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.