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  1. В Україні

НАЗК призупинило статус спонсора війни для австрійського Raiffeisen Bank

09:56, 17 грудня 2023
Статус призупинено на період проведення двосторонніх консультацій із залученням представників Європейської комісії.
НАЗК призупинило статус спонсора війни для австрійського Raiffeisen Bank
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Національне агентство з питань запобігання корупції вирішило призупинити статус міжнародного спонсора війни для австрійського Raiffeisen Bank. Про це йдеться на офіційному сайті НАЗК.

У Національному агентстві зазначили, що статус призупинено на період проведення двосторонніх консультацій із залученням представників Європейської комісії.

Нагадаємо, раніше агентство Reuters писало, що Австрія блокує підписання нового пакета санкцій Євросоюзу проти росії, оскільки вимагає виключення Raiffeisen Bank International з українського списку «Міжнародні спонсори війни» від НАЗК.

Нагадаємо, у березні НАЗК внесло австрійський банк Raiffeisen до списку спонсорів війни.

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