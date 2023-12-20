Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
«Якщо ви побачили димок над Верховною Радою, то – так, це воно»: Олександра Устінова анонсувала прийняття парламентом закону про медичний канабіс

Верховна Рада ухвалить закон про медичний канабіс, за яким громадяни зможуть придбавати його за рецептом.

Можливість кожного відвідати свого тяжкохворого близького родича або бути присутнім на його похованні є складником конституційного права на недоторканність особистого і сімейного життя, джерелом якого є людська гідність, - Рішення Конституційного Суду

Держава зобов’язана надати кожній засудженій до позбавлення волі особі принаймні потенційну можливість короткочасного виїзду за межі колонії у зв’язку з такою винятковою особистою обставиною, як смерть або тяжка хвороба близького родича, що загрожує життю хворого, - Конституційний Суд України ухвалив Рішення.

Не хакерська атака: стало відомо, чому виникли проблеми із сайтом Судової влади та Електронним судом

Причина – вихід з ладу обладнання на одному з майданчиків обробки даних.

Оформлення у власність приміщення на верхньому поверсі багатоквартирного будинку як нежитлової нерухомості, - ВП ВС переглянула справу після рішення ЄСПЛ

Велика Палата Верховного Суду після рішення ЄСПЛ вдихнула нове життя у справу співвласників багатоквартирного будинку щодо долі приміщення, призначеного для обслуговування комунікацій, на яке хотіли оформити право власності.

Сторона, на користь якої ухвалено рішення, має право на відшкодування витрат за експертизу, проведену до подання позову, - позиція Великої Палати ВС

Відмова у відшкодуванні судових витрат за проведення експертизи стороні, на користь якої ухвалене судове рішення, не узгоджується із засадами розумності, добросовісності, справедливості та правової визначеності, - Велика Палата Верховного Суду відступила від висновків касаційних судів.

  1. В Україні

Другу найбільшу державну будівельну компанію Китаю внесено до переліку спонсорів війни — НАЗК

21:12, 20 грудня 2023
У НАЗК зазначили, що китайська China Railway Construction Corporation і досі продовжує працювати в рф.
Другу найбільшу державну будівельну компанію Китаю внесено до переліку спонсорів війни — НАЗК
Фото: nazk.gov.ua
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що другу найбільшу державну будівельну компанію КНР внесено до переліку міжнародних спонсорів війни. Про це йдеться на офіційному сайті НАЗК.

У відомстві зазначають, що китайська China Railway Construction Corporation (CRCC) і досі продовжує працювати в російській федерації, будуючи метро, мости та автомагістралі.

Залізнично-будівельна корпорація CRCC – друга найбільша державна будівельна компанія у Китайській Народній Республіці. Вона займається будівництвом залізничної інфраструктури в Китаї, зокрема автомагістралей, тунелів, мостів, швидкісних шосе, аеропортів, портів тощо.

«CRCC працює в росії вже 6 років, тобто вона відкрила своє представництво в державі-терористі вже після початку російської агресії 2014 року», - повідомляє НАЗК.

Також Національне агентство пише, CRCC знаходиться під контролем групи China Railway Construction Group, яка повністю підпорядкована Комітету з контролю та управління державним майном КНР (SASAC).

У 2017 році російський підрозділ компанії ТОВ «Сиарсиси РУС» підписав контракт на будівництво трьох станцій Великої кільцевої лінії Московського метрополітену: «Аміньєвське шосе», «Мічурінський проспект» та «Проспект Вернадського». У грудні 2021 року відбулося їх відкриття. У цьому ж році «Сиарсиси Рус» розпочало будівництво Транскордонної канатно-підвісної дороги через річку Амур між містами Благовіщенськ (рф) та Хейхе (КНР) з пасажирським терміналом.

Дочірня компанія China Railway Construction Corporation International підписала контракт на будівництво п’ятої ділянки національної автомагістралі «Москва – Казань» протяжністю 107 км, яка є важливою частиною більш глобального транспортного маршруту «Європа – Західний Китай». КНР займається будівництвом п’ятого етапу шляху, що повністю розташований у Нижегородській області рф. Ділянка, виділена китайській компанії, спочатку коштувала 58,9 млрд руб., проте вартість її збільшилась до ₽ 70-80 млрд руб., (понад 900 млн дол. США). Будівництво має завершитись у грудні 2023 року (за іншими даними - у червні 2024 року). При цьому рекламування зазначеної траси відбувається за безпосередньої участі президента країни-агресорки – владіміра путіна. Він відкрив нову ділянку траси Москва – Казань від Москви до Арзамаса в Нижегородській області у вересні 2023 року.

Крім того, за повідомленням міжнародних ЗМІ, наприкінці жовтня 2023 року керівництво росії та Китаю таємно обговорило плани будівництва підводного тунелю, який має з’єднати росію з окупованим Кримом. Генпідрядником будівництва тунелю під Керченською протокою стане  компанія CRCC.

Компанія в особі ТОВ «Сиарсиси Рус» продовжує бути активним учасником імпортно-експортних операцій, зокрема у період з 24 лютого 31 липня 2023 року було імпортовано товарів на суму понад 22 млн дол. США. Серед імпортованих товарів: матеріали, запчастини, інструменти для будівельних конструкцій та самого будівництва (каркаси, колони, балки, стійки тощо) з КНР.

Компанія CRCC з забезпечує технологічні спроможності агресора, продовжує активно підтримувати економіку росії і, відповідно, спонсорувати агресію проти України. Спроб засудити війну росії проти України з боку керівництва компанії не було.

Китайська CRCC представлена в росії такими дочірніми компаніями:

- ТОВ «16-ое Управление Сиарсиси». Виручка товариства за 2022 рік становила 3,9 млн дол. США, сплачено податків на 141,4 тис. дол. США;

- ТОВ «Сиарсиси Рус», виручка товариства за 2022 рік становила 424,3 млн дол. США, чистий прибуток – 13,9 млн дол. США. Компанія має договірні відносини з підсанкційною компанією АТ «РЖД Логистика», АТ «Судостроительный завод им. Октябрьской Революции»;

- ТОВ «Специализированный застройщик «ТПУ «Мичуринский проспект». Чистий прибуток становив 923 тис дол. США, сплачено податків на  34 тис дол. США;

- ТОВ «Сильвер Сити Констракшн». Виручка за 2022 рік становила 123 тис. дол. США, сплачено податків на 81,4 тис. дол. США;

-  ТОВ «19 Бюро Сиарсис Рус» та ТОВ «Сиарсиси Гавань Рус», було створено у 2023 році, вже після повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Раніше НАЗК призупинило статус спонсора війни для австрійського Raiffeisen Bank.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Судебно-юридическая газета
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Єгорова
    Наталія Єгорова
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Олег Білостоцький
    Олег Білостоцький
    суддя Одеського окружного адміністративного суду