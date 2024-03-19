На Буковине задержана служащая врачебной комиссии, которая за взятки оформляла ІІ группу инвалидности

По данным правоохранителей, за деньги она регистрировала мужчин призывного возраста лицами с ІІ группой инвалидности.

В Черновицкой области задержали заведующую отделением – члена комиссии одного из медицинских учреждений, которая за деньги "регистрировала" мужчин призывного возраста лицами с ІІ группой инвалидности. Стоимость "услуги" составляла от 3,5 до 5 тыс. долларов, сообщает пресс-служба полиции.

Средства врач получала за каждый этап коррупционной схемы. В ходе процессуальных мероприятий правоохранители задокументировали получение медикиней 2000 гривен, 600 евро и 3500 долларов взятки.

Злоумышленницу задержали и сообщили о подозрении. По результатам обысков по месту работы и месту жительства подозреваемой полицейские изъяли деньги в разной валюте на общую сумму 8,4 млн грн.

Ей избрана мера пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 181 680 грн.

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