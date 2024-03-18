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Кабмін виділив 5 млрд грн Держспецзв’язку на закупівлю дронів

5 мільярдів грн Уряд виділив Держспецзв’язку на придбання військового майна.

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Кабмін виділив 5 млрд грн Держспецзв’язку на закупівлю дронів

18:22, 18 березня 2024
5 мільярдів грн Уряд виділив Держспецзв’язку на придбання військового майна.
Кабмін виділив 5 млрд грн Держспецзв’язку на закупівлю дронів
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Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації виділили 5 мільярдів грн. Про це йдеться у розпорядженні Кабміну від 18 березня 2024 р. № 242-р «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для здійснення заходів, пов’язаних із зміцненням обороноздатності держави».

5 млрд виділено, як зазначається у розпорядженні, на «придбання обладнання оборонного призначення з подальшою передачею в установленому порядку придбаного військового майна до сфери управління органів, що здійснюють керівництво військовими формуваннями».

Міністерству фінансів доручено здійснити зазначені видатки на безповоротній основі за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.

Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку повинна затвердити в тижневий строк за погодженням з Міністерством економіки та Міністерством фінансів перелік витрат та подати до 28 грудня 2024 р. Міністерству економіки, Міністерству фінансів та Державній казначейській службі звіт про використання коштів, виділених згідно з цим розпорядженням.

Як пояснив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, додаткові 5 млрд грн будуть спрямовані на закупівлю дронів.

«Продовжуємо підтримувати українську армію в боротьбі з російський агресором. Кожна гривня, що надходить у держбюджет у вигляді податків, буде йти на посилення нашої обороноздатності», - підкреслив Шмигаль.

«Судово-юридична газета» повідомляла, що Нацбанк знизив офіційний курс гривні до 38,97 UAH/USD.

Автор: Наталя Мамченко

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