У Львові суд зобов'язав завод привести два укриття до належного стану

На одному із заводів приведуть до належного стану два укриття.

Фото: Львівська обласна прокуратура

Суд змусив приватне товариство привести в належний стан два укриття, які розташовані на заводі у Львові. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Мова йде про два укриття на території заводу у Львові, які перебувають у приватній власності товариства. Їх місткість – 150 та 300 осіб, площа – 175, 2 та 296, 7 кв м відповідно.

Прокурори встановили, що балансоутримувачем порушено вимоги законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки. Також товариство не забезпечило приведення захисної споруди у придатний для використання стан. Відповідно, це унеможливило використовувати укриття з метою забезпечення належного захисту життя та здоров’я людей.

Львівський окружний адміністративний суд підтримав обґрунтованість вимог прокурора.

Після набрання рішенням законної сили прокуратура забезпечить його реальне виконання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.