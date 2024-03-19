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  1. В Україні

«Хостел» для порушників: біля кордону виявили схованку 12 чоловіків

07:36, 19 березня 2024
ДПСУ затримала 12 осіб, які переховувалися у закинутому будинку та були готові перетнути кордон за допомогою човна.
«Хостел» для порушників: біля кордону виявили схованку 12 чоловіків
Джерело фото: radiosvoboda.org
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Біля кордону у закинутому будинку поблизу Дністра виявили 12 осіб, які переховувалися перед незаконним перетином кордону. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Чоловіки обрали цю будівлю як останню зупинку перед тим, як намагатися незаконно перетнути кордон. Їхня мета - потрапити до сусідньої країни за допомогою човна.

Наразі щодо порушників складено адміністративні протоколи, а також встановлюється коло всіх причетних до організації протиправної діяльності.

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