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  1. В Украине

Выманивали деньги у граждан ЕС: СБУ совместно с правоохранителями Латвии обезвредили подпольный колл-центр

19:05, 18 марта 2024
В Запорожье, Харькове и Днепропетровской области задержаны три организатора сделки, а их сообщник скрывается за границей.
Выманивали деньги у граждан ЕС: СБУ совместно с правоохранителями Латвии обезвредили подпольный колл-центр
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Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией, прокуратурой и правоохранительными органами Латвийской Республики была ликвидирована международная схема выманивания средств с инвесторов электронных бирж. Об этом сообщает СБУ.

Так, в результате спецоперации в Запорожье, Харькове и Днепропетровской области задержаны три организатора сделки.

Злоумышленники создали подпольный колл-центр, действовавший под видом одного из независимых финансовых регуляторов ЕС. Мошенники звонили по телефону европейским вкладчикам в фондовые проекты онлайн-бирж и предлагали им «защиту инвестиций».

Во время разговоров фигуранты обещали осуществить «безопасный мониторинг» электронных транзакций, а в случае их сомнения вернуть владельцам вложенные средства.

Стоимость таких «услуг» составила 30% суммы одной инвестиции.

Кроме этого, по совету мошенников, их жертвы должны были установить на собственных гаджетах специально разработанное мобильное приложение. Он разрешал злоумышленникам полностью контролировать финансовые операции потерпевших.

Получив доступ к частным деньгам, фигуранты выводили их на собственные банковские счета и обналичивались.

Таким образом, мошенники надеялись выманивать у потерпевших миллионные суммы в гривневом эквиваленте.

Однако правоохранители разоблачили злоумышленников на «старте» их преступной деятельности, задокументировали несколько фактов мошеннических манипуляций и задержали главных фигурантов.

Как установило расследование, организаторы привлекли еще семь жителей Запорожья и Харькова. Еще один сообщник – скрывается за границей.

Во время проведения 14 одновременных обысков в квартирах мошенников изъяты компьютерное и серверное оборудование, документация, черновые записи и банковские карточки с доказательствами сделки.

Трем задержанным сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники). Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы. Их иностранный сообщник сообщил о заочном подозрении.

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