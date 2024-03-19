Кто имеет право быть погребен на Национальном военном мемориальном кладбище: объяснение

Правительство определило место для Национального военного мемориального кладбища.

Как стало известно, 15 марта Кабмин на заседании принял распоряжение по определению местоположения НВМК в Гатненском сельском территориальном обществе Фастовского района Киевской области.

В государственном учреждении «Национальное военное мемориальное кладбище» разъяснили, имеет право быть похоронен на НВМК.

Там отметили, что часть первая статьи 15-1 Закона Украины «О погребении и похоронном деле» определяет такой перечень лиц:

Военнослужащие:

защищавшие независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины

полные кавалеры ордена Богдана Хмельницкого, ордена «За мужество», ордена княгини Ольги

принимавшие участие в международных операциях по поддержанию мира и безопасности

Герои Украины, которым с 2014 года вручили орден «Золотая Звезда»

Ветераны войны:

участники боевых действий: АТО, ООС, полномасштабное вторжение россии

лица с инвалидностью в результате войны: АТО, ООС, полномасштабное вторжение россии.

Также в госучреждении отметили, что вступление в силу Закона Украины от 08.12.2023 №3505-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обеспечению строительства и эксплуатации Национального военного мемориального кладбища» предоставило возможность осуществлять перезахоронение не только Героев Украины из числа лиц, которые приведены в части первой статьи 15-1 Закона Украины «О погребении и похоронном деле», но и лиц, захороненных на временно оккупированных территориях.

Кроме того, Закон устанавливает норму, которая по решению и в порядке установленном КМУ на НВМК может осуществляться перезахоронение выдающихся борцов за независимость Украины в XX век.

А также лица, имеющие право быть погребенными на НВМК, урна с прахом которых похоронена в колумбарной нише на других кладбищах, могут быть перезахоронены в колумбарии на Национальном военном мемориальном кладбище в порядке, утвержденном Кабинетом Министров Украины.

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