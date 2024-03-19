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  1. В Україні

Хто має право бути похованим на Національному військовому меморіальному кладовищі: пояснення

12:42, 19 березня 2024
Уряд визначив місце для Національного військового меморіального кладовища.
Хто має право бути похованим на Національному військовому меморіальному кладовищі: пояснення
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Як стало відомо, 15 березня Кабмін на засіданні ухвалив розпорядження щодо визначення місця розташування НВМК у Гатненській сільській територіальній громаді Фастівського району Київської області.

У державній установі «Національне військове меморіальне кладовище» роз’яснили, хто має право бути похованим на НВМК.

Там зазначили, що частина перша статті 15-1 Закону України «Про поховання та похоронну справу» визначає такий перелік осіб:

Військовослужбовці:

  • які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України
  • повні кавалери ордену Богдана Хмельницького, ордену «За мужність», ордену княгині Ольги
  • які, брали участь в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки
  • Герої України, яким з 2014 року вручили орден «Золота Зірка»

Ветерани війни:

  • учасники бойових дій: АТО, ООС, повномасштабне вторгнення росії
  • особи з інвалідністю внаслідок війни: АТО, ООС, повномасштабне вторгнення росії.

Також у держустанові зазначили, що набрання чинності Закону України від 08.12.2023 №3505-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення будівництва та експлуатації Національного військового меморіального кладовища» надало можливість здійснювати перепоховання не лише Героїв України з числа осіб, які наведені в частині першій статті 15-1 Закону України «Про поховання та похоронну справу», а й осіб, похованих на тимчасово окупованих територіях.

Окрім того, Закон встановлює норму, що за рішенням та у порядку встановленому КМУ на НВМК, може здійснюватися перепоховання видатних борців за незалежність України у XX століття.

А також особи, що мають право бути похованими на НВМК, урна з прахом яких похована в колумбарній ніші на інших кладовищах, можуть бути перепоховані в колумбарії на Національному військовому меморіальному кладовищі в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

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