Хто має право бути похованим на Національному військовому меморіальному кладовищі: пояснення

Як стало відомо, 15 березня Кабмін на засіданні ухвалив розпорядження щодо визначення місця розташування НВМК у Гатненській сільській територіальній громаді Фастівського району Київської області.
У державній установі «Національне військове меморіальне кладовище» роз’яснили, хто має право бути похованим на НВМК.
Там зазначили, що частина перша статті 15-1 Закону України «Про поховання та похоронну справу» визначає такий перелік осіб:
Військовослужбовці:
- які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України
- повні кавалери ордену Богдана Хмельницького, ордену «За мужність», ордену княгині Ольги
- які, брали участь в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки
- Герої України, яким з 2014 року вручили орден «Золота Зірка»
Ветерани війни:
- учасники бойових дій: АТО, ООС, повномасштабне вторгнення росії
- особи з інвалідністю внаслідок війни: АТО, ООС, повномасштабне вторгнення росії.
Також у держустанові зазначили, що набрання чинності Закону України від 08.12.2023 №3505-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення будівництва та експлуатації Національного військового меморіального кладовища» надало можливість здійснювати перепоховання не лише Героїв України з числа осіб, які наведені в частині першій статті 15-1 Закону України «Про поховання та похоронну справу», а й осіб, похованих на тимчасово окупованих територіях.
Окрім того, Закон встановлює норму, що за рішенням та у порядку встановленому КМУ на НВМК, може здійснюватися перепоховання видатних борців за незалежність України у XX століття.
А також особи, що мають право бути похованими на НВМК, урна з прахом яких похована в колумбарній ніші на інших кладовищах, можуть бути перепоховані в колумбарії на Національному військовому меморіальному кладовищі в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.
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