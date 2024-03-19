Переплатили під час ремонту мостів та розв'язок у Києві на 3,5 млн гривень: повідомлено про підозру посадовцям КП «Київавтошляхміст»

Колишньому посадовцю КП «Київавтошляхміст» пред'явлено підозру у службовій недбалості при укладенні договору на мостовий ремонт.

Джерело фото: Київська міська прокуратура

Колишньому виконувачу обов’язків директора та головному інженеру КП пред'явлено підозру у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України). Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Розслідування встановило, що у 2022 році між КП «Київавтошляхміст» та приватним підприємством укладено договір на ремонт мостів та розв'язок у місті. Однак в.о. директора не перевірив відповідність проведених робіт кошторисній документації.

Під час виконання робіт підрядник використав матеріали, не передбачені угодою, що призвело до зростання вартості проекту. Також до актів приймання включили додаткові роботи, не враховані у кошторисі.

Посадовці підписали документи, що підтверджували вартість робіт, що не відповідала дійсності. У результаті місту завдано збитків на понад 3,5 млн гривень.

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