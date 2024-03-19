Переплатили во время ремонта мостов и развязок в Киеве на 3,5 млн гривен: сообщено о подозрении должностным лицам КП «Киевавтодормост»

Бывшему должностному лицу КП «Киевавтодормост» предъявлено подозрение в служебной халатности при заключении договора на мостовой ремонт.

Источник фото: Киевская городская прокуратура

Бывшему исполняющему обязанности директора и главному инженеру КП предъявлено подозрение в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Расследование установило, что в 2022 году между КП "Киевавтодормост" и частным предприятием заключен договор на ремонт мостов и развязок в городе. Однако и.о. директора не проверил соответствие проводимых работ сметной документации.

Во время выполнения работ подрядчик использовал материалы, не предусмотренные соглашением, что привело к росту стоимости проекта. Также в акты приемки включили дополнительные работы, не учтенные в смете.

Чиновники подписали документы, подтверждающие стоимость работ, которая не соответствовала действительности. В результате городу нанесен ущерб на более чем 3,5 млн гривен.

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