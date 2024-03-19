НАТО заинтересовано в опыте Украины в ведении успешных коммуникаций во время войны, — Минкультуры

Альянс особенно заинтересован в изучении уникального опыта Украины в ведении успешных коммуникаций во время войны.

НАТО заинтересована в изучении уникального опыта Украины в ведении успешных коммуникаций во время войны. Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики.

«Государства-члены НАТО отметили, что Альянс особенно заинтересован в изучении уникального опыта Украины в ведении успешных коммуникаций во время войны и рассматривают созданный Комитет в первую очередь как эффективный инструмент взаимодействия в этом направлении», - сообщает ведомство по результатам учредительного заседания Комитета по стратегических коммуникаций Совета Украина-НАТО.

Отмечается, что особое внимание было уделено вопросу коммуникаций с населением на временно оккупированных территориях Украины и механизмам безопасного донесения правдивой и достоверной информации находящимся в оккупации гражданам.

«Союзники также подтвердили готовность поддерживать Украину, в частности, в противодействии российской пропаганде и дезинформации, а также в сохранении темы поддержки Украины в фокусе международного внимания», - говорится в сообщении.

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