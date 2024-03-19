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  1. Законодательство

Комитет Рады планирует внести изменения в законы о местном самоуправлении и статусе депутатов местных советов

12:06, 19 марта 2024
Парламентский Комитет представил подготовленный к рассмотрению во втором чтении законопроект.
Комитет Рады планирует внести изменения в законы о местном самоуправлении и статусе депутатов местных советов
Источник фото: iStock
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Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства представил 18 марта законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины о народовластии на уровне местного самоуправления» (регистр. № 7283), подготовленный к рассмотрению Парламентом во втором чтении.

В Комитете представили ключевые положения подготовленного ко второму чтению законопроекта, которым предлагается внести изменения в законы Украины «О местном самоуправлении в Украине» и «О статусе депутатов местных советов» относительно:

  • усовершенствования правового регулирования существующих и внедрения новых механизмов локальной демократии:

- общих собраний (конференций) жителей;

- местных инициатив;

- общественных слушаний;

- участие жителей в планировании и распределении средств местного бюджета;

- публичных консультаций;

- общественной оценки деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления;

  • консультативно-совещательных органов при органах и/или должностных лицах местного самоуправления;
  • определение перечня субъектов, которые могут инициировать проведение и приобщаться к реализации различных форм участия территориального общества в решении вопросов местного значения;
  • установление обязанности сельского, поселкового, городского совета утверждать устав территориального общества;
  • урегулирование особенностей получения территориальной общиной информации о деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления путем проведения последними открытых встреч и обнародования письменных отчетов о своей деятельности.

По мнению участников презентации, принятие законопроекта №7283 станет мощным толчком для органов местного самоуправления на пути развития местной демократии и будет способствовать повышению доверия общества к принятым ими решениям.

Ранее мы писали, что Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №7283 о внесении изменений в Закон Украины «О местном самоуправлении в Украине» и другие законодательные акты Украины о народовластии на уровне местного самоуправления, которым предлагается, в частности, предусмотреть публичный отчет мэра и депутата местного совета с возможностью для граждан поставить вопрос градоначальнику или местному депутату. За соответствующее решение проголосовали 260 депутатов.

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