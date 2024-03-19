Суд вернул Кременецкой общине земельные участки площадью более 38 га

Хозяйственный суд расторг договор аренды земли в Тернопольской области.

Хозяйственный суд Тернопольской области принял решение о договоре аренды земельного участка и предписаний действующего законодательства по уплате арендной платы является самостоятельным и достаточным основанием для расторжения такого договора по делу № 921/110/23 (921/765/23.

Кременецкая окружная прокуратура обратилась в Хозяйственный суд Тернопольской области с иском к субъекту хозяйствования о расторжении договоров аренды земли и обязательстве вернуть земельные участки. Исковые требования обоснованы ненадлежащим выполнением ответчиком условий договоров в части своевременной арендной платы и нерационального использования земельных участков по целевому назначению и их содержание в надлежащем состоянии с целью сохранения плодородия почв.

Исследовав все обстоятельства дела, суд пришел к выводу, что исковые требования являются обоснованными и удовлетворил их в полном объеме.

При этом суд отметил, что систематическая неуплата земельного налога или арендной платы, согласно п.п. "д" части 1 статьи 141 Земельного кодекса Украины, является основанием для прекращения права пользования земельным участком, одним из видов которой является пользование землей на условиях аренды. Следовательно, суд расторг спорные договоры аренды земельного участка и вернул земли во владение и пользование Кременецкого городского совета.

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