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  1. В Украине

Когда из-за воздушной тревоги следует оформлять простой работникам, а когда нет: ответ Гоструда

17:05, 19 марта 2024
Если работник находится в укрытии во время воздушной тревоги и нет возможности продолжать там свою работу, то для такого работника должен быть оформлен простой.
Когда из-за воздушной тревоги следует оформлять простой работникам, а когда нет: ответ Гоструда
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Государственная служба по вопросам труда объяснила, когда из-за воздушной тревоги следует оформлять простой работникам, а когда нет.

Так если работник находится в укрытии во время воздушной тревоги и не имеет возможности продолжать там свою работу, то, согласно ст. 113 КЗоТ, для такого работника должен быть оформлен простой. Согласно требованиям статьи 113 КЗоТ время простоя не по вине работника оплачивается из расчета не ниже двух третей тарифной ставки установленного работнику разряда (оклада). На условиях, предусмотренных в коллективном договоре, оплата за время простоя может производиться в большем размере (ст. 9-1 КЗоТ, ст. 15 Закона «Об оплате труда»)

Руководители государственных органов, предприятий, учреждений и организаций, финансируемых или дотируемых из бюджета, до прекращения или отмены военного положения в Украине в пределах фонда заработной платы, предусмотренного в смете, могут самостоятельно определять размер оплаты времени простоя работников, но не ниже двух третей тарифной ставки установленного работнику тарифного разряда (должностного оклада) (постановление Кабинета Министров Украины от 07.03.2022 № 221).

За время простоя, когда возникла производственная ситуация, опасная для жизни или здоровья работника или для окружающих его людей и окружающей природной среды не по его вине, за ним сохраняется средний заработок. Указанное положение статьи 113 КЗоТ должно применяться именно в случае возникновения производственной ситуации.

Если во время пребывания в укрытии у работника сохраняется возможность выполнять его рабочие задачи, то внедрять простой нет оснований или нужды, а оплата труда должна осуществляться на общих основаниях.

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