Суд повернув Кременецькій громаді земельні ділянки площею понад 38 га

Господарський суд розірвав договір оренди землі у Тернопільській області.

Господарський суд Тернопільської області ухвалив рішення щодо договору оренди земельної ділянки та приписів чинного законодавства щодо сплати орендної плати є самостійною та достатньою підставою для розірвання такого договору у справі № 921/110/23(921/765/23.

Кременецька окружна прокуратура звернулась до Господарського суду Тернопільської області з позовом до суб’єкта господарювання про розірвання договорів оренди землі та зобов’язання повернути земельні ділянки. Позовні вимоги обґрунтовано неналежним виконанням відповідачем умов договорів в частині своєчасної орендної плати та нераціонального використання земельних ділянок за цільовим призначенням та їх утримання в належному стані з метою збереження родючості ґрунтів.

Дослідивши усі обставини справи, суд дійшов висновку, що позовні вимоги є обґрунтованими та задовольнив їх у повному обсязі.

При цьому суд зауважив, що систематична несплата земельного податку або орендної плати, згідно п.п. "д" частини 1 статті 141 Земельного кодексу України, є підставою для припинення права користування земельною ділянкою, одним з видів якої є користування землею на умовах оренди. Відтак, суд розірвав спірні договори оренди земельної ділянки та повернув землі у володіння та користування Кременецької міської ради.

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