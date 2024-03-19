Комітет Ради планує внести зміни до законів про місцеве самоврядування та статус депутатів місцевих рад

Парламентський Комітет представив підготовлений до розгляду у другому читанні законопроєкт.

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Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування представив 18 березня законопроєкт «Про внесення змін до деяких законів України щодо народовладдя на рівні місцевого самоврядування» (реєстр. № 7283), підготовленого до розгляду Парламентом у другому читанні.

У Комітеті представили ключові положення підготовленого до другого читання законопроєкту, яким пропонується внести зміни до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про статус депутатів місцевих рад» щодо:

вдосконалення правового регулювання існуючих та впровадження нових механізмів локальної демократії:

- загальних зборів (конференцій) жителів;

- місцевих ініціатив;

- громадських слухань;

- участі жителів у плануванні та розподілі коштів місцевого бюджету;

- публічних консультацій;

- громадського оцінювання діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування;

консультативно-дорадчих органів при органах та/або посадових особах місцевого самоврядування;

визначення переліку суб’єктів, які можуть ініціювати проведення та долучатися до реалізації різних форм участі територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення;

встановлення обов’язку сільської, селищної, міської ради затверджувати статут територіальної громади;

врегулювання особливостей отримання територіальною громадою інформації про діяльність органів та посадових осіб місцевого самоврядування шляхом проведення останніми відкритих зустрічей та оприлюднення письмових звітів про свою діяльність.

На думку учасників презентації, прийняття законопроєкту № 7283 стане потужним поштовхом для органів місцевого самоврядування на шляху розвитку місцевої демократії та сприятиме підвищенню довіри суспільства до прийнятих ними рішень.

Раніше ми писали, що Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №7283 про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших законодавчих актів України щодо народовладдя на рівні місцевого самоврядування, яким пропонується, зокрема, передбачити публічний звіт мера та депутата місцевої ради з можливістю для громадян поставити питання градоначальнику чи місцевому депутату. За відповідне рішення проголосували 260 народних депутатів.

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