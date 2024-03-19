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  1. В мире

Китайскую строительную компанию Evergrande обвиняют в завышении выручки на $78 млрд

13:00, 19 марта 2024
Комиссия по ценным бумагам Китая обвиняет China Evergrande Group в мошенничестве на 78 миллиардов долларов.
Китайскую строительную компанию Evergrande обвиняют в завышении выручки на $78 млрд
Источник фото: Reuters
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Китайскую строительную компанию China Evergrande Group обвиняют в завышении выручки на 78 миллиардов долларов. По данным Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая (CSRC), это обвинение может повлечь серьезные юридические последствия для основателя Evergrande Хуэй Ка Яна, который находится в центре одного из крупнейших дел о финансовом мошенничестве в истории. Об этом пишет Bloomberg.

CSRC обвинил подразделение Evergrande - компанию Hengda Real Estate Group, в завышении выручки, что привело к дефолту. Компанию оштрафовали на 4,18 миллиарда юаней (581 миллион долларов).

Это обвинение отразилось на репутации бывшего магната Хуэя, который руководил империей, охватывая сферу недвижимости и электромобилей. Evergrande, один из крупнейших девелоперов Китая, стал жертвой огромных долгов в январе этого года, когда получил приказ о ликвидации от гонконгского суда.

Действия CSRC могут повлечь серьезные последствия для Хуэя, который в прошлом году был задержан полицией по "подозрению в совершении незаконных преступлений". Его местонахождение остается неизвестным.

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