Появился текст законопроекта о создании Специализированной экономической прокуратуры как отдельного органа прокуратуры

От Офиса Генпрокурора предлагают отделить Специализированную экономическую прокуратуру.

В Украине предлагается создать Специализированную экономическую прокуратуру (СЭП) как отдельный орган прокуратуры. 19 марта появился текст соответствующего законопроекта 11087 о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс, Уголовный кодекс и другие законы Украины о введении деятельности СЭП. Авторами проекта выступает группа депутатов, в частности, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина.

Как указывают авторы, Бюро экономической безопасности (БЭБ) является органом досудебного расследования, которое в свое время не показало достаточной эффективности и вследствие мониторинга деятельности БЭБ возникла необходимость его перезагрузки, в связи с чем в Верховной Раде Украины были зарегистрированы соответствующие законопроекты.

В украинской модели уголовного процесса процессуальное руководство досудебным расследованием и принятие всех ключевых процессуальных решений возложено на прокурора. Предоставление следователю поручений или указаний по проведению следственных действий является полномочием прокурора, которым он наделен при осуществлении надзора за соблюдением законов при досудебном расследовании в форме процессуального руководства.

«Изменения в деятельности и функционирования БЭБ определенным образом повысят эффективность института, но существует серьезный риск того, что любые улучшения в работе БЭБ потенциально будут иметь незначительное практическое значение из-за препятствий, вызванных недостаточной компетентностью и добродетелью прокуроров, ответственных за процессуальное руководство в уголовных производствах БЭБ. Существует специализация прокуроров, осуществляющих надзор за уголовными производствами в сфере БЭБ, но это не кажется эффективным и достаточным мероприятием.

Несмотря на принятые законопроекты с целью, чтобы только единый орган досудебного расследования осуществлял расследование «экономических» преступлений, существует масса случаев нарушения требований по подследственности уголовных производств, которое происходит под процессуальным надзором Офиса Генерального прокурора», - подчеркивают авторы.

«Следует отметить, что по состоянию на 1 января 2024 года было создано территориальное управление Бюро экономической безопасности только в 7 областях Киевской, Волынской, Львовской, Одесской, Полтавской, Закарпатской и Черновицкой и городе Киеве, а управления надзора за соблюдением законов органами Бюро экономической безопасности Украины образованы в 25 областных прокуратурах и Офисе Генерального прокурора.

По состоянию на 1.03.2024 г. в структуре Офиса Генерального прокурора создано управление надзора за соблюдением законов органами Бюро экономической безопасности Украины, штатная численность которого составляет 49 должностей, из них 44 должности прокуроров (в том числе административные) и 5 должностей государственной службы. В состав управления входит организационно-методический отдел штатной численностью 3 должности прокуроров, который сейчас укомплектован. Фактически в управлении работают 43 прокурора и 5 государственных служащих.

В структуре областных прокуратур (кроме прокуратуры АРК и города Севастополя и специализированных прокуратур в сфере обороны) созданы отделы надзора за соблюдением законов органами Бюро экономической безопасности Украины общей численностью 123 должности, из которых 117 должностей прокуроров (в том числе административных) и 6 должностей государственной службы. По состоянию на 22.02.2024 в этих отделах работает 108 человек, из которых 102 прокурора и 6 государственных служащих.

Одним из способов взглянуть на взаимоотношения органов правопорядка и бизнеса – проанализировать эффективность расследований.

По данным официальной статистики Офиса Генерального прокурора в 2023 году было зарегистрировано 914 уголовных производств по ст. 212 УК (уклонение от уплаты налогов).

В то же время на стадии досудебного расследования в этом году было закрыто 56 уголовных производств, из которых 55 – при отсутствии состава/события уголовного правонарушения. Уголовные правонарушения, в которых лицам было поставлено в известность о подозрении – всего 50.

Даже по этой статье из 914 всех учтенных в 2023 году уголовных производств, у 216 уголовных производств досудебное расследование осуществлялось не Бюро экономической безопасности Украины.

При этом, согласно данным поиска в Реестре судебных решений, по результатам судебного разбирательства соответствующих дел за определенный период имеются всего 7 приговоров, из которых 6 – где, лицо было признано невиновным, 1 – где лицо было признано виновным в совершении уголовных правонарушений, однако уволено от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности

Такая статистика может свидетельствовать о недостаточно эффективной работе не только Бюро экономической безопасности Украины в расследовании правонарушений в сфере хозяйственной деятельности, но и неэффективном осуществлении надзора за соблюдением законов при досудебном расследовании БЭБ в форме процессуального руководства», - указывают авторы.

Следовательно, проектом Закона предлагается предусмотреть следующие изменения:

Создание Специализировано экономической прокуратуры (СЭП) как отдельного органа прокуратуры в общей системе органов прокуратуры, со статусом отдельного юридического лица (аналогично областным прокуратурам) по практике создания и функционирования Специализированной антикоррупционной прокуратуры;

предположить, что руководитель СЭП находится в исключительно административном подчинении непосредственно Генерального прокурора в установленных законом пределах;

определить минимальную штатную численность СЭП на уровне 15% установленной предельной численности штата Бюро экономической безопасности Украины;

предоставить руководителю СЕП полномочия по определению структуры и штата; издание приказов по организации ее деятельности и письменных приказов административного характера прокуроров органа; утверждать положения о системе индивидуальной оценки качества работы прокуроров и системе оценки качества работы прокуроров СЭП, а также порядке измерения и регулирования нагрузки на них; другие полномочия, которыми наделены руководители других органов;

предусмотреть образование в структуре СЭП собственных вспомогательных подразделений (канцелярии, отдела режимно-секретной работы, подразделения управления персоналом, других подразделений);

определить законом достаточный размер должностных окладов прокуроров СЭП

определить СЭП главным распорядителем бюджетных средств, предназначенных на ее деятельность, а также предоставить руководителю СЭП полномочия определять сметы и ежемесячные размеры расходов в пределах расходов Государственного бюджета на деятельность органа;

предоставить руководителю СЭП доступ к государственной тайне по должности после взятия письменного обязательства по сохранению государственной тайны;

предусмотреть для лица, исполняющего обязанности руководителя СЭП, наделение всеми его полномочиями (в т.ч. процессуальными) на время отсутствия руководителя;

установить, что прокурором высшего уровня для СЭП является только руководитель СЭП и его заместители, а в отношении заместителей – исключительно руководитель СЭП;

наделить руководителя СЭП исключительным полномочием разрешать споры о подследственности в уголовных производствах, которые могут относиться к подследственности Бюро экономической безопасности Украины и т.д.

Автор: Наталья Мамченко

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