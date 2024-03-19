Почти 40% украинцев, которых вернули на Родину из рф, считались пропавшими без вести, — Дмитрий Лубинец

Статус военнопленного и без вести пропавшего на процесс репатриации не влияет.

Фото: Александр Медведев

Почти 40% украинцев, кого уже вернули домой, считались без вести пропавшими. Об этом рассказал украинский омбудсман Дмитрий Лубинец.

По его словам, рф в нарушение международного права не допускает представителей МККК к украинским военнопленным.

«Именно поэтому процедура подтверждения их статуса не происходит в том объеме, в котором хотелось бы. В то же время статус военнопленного и без вести пропавшего на процесс репатриации не влияет. Почти 40% тех, кого уже вернули домой, считались без вести пропавшими», - заявил Лубинец.

Омбудсман добавил, что для того чтобы ускорить обмены, Украина пытается привлечь новые страны-посредники. По его словам, на сегодняшний день к украинской стороне публично присоединились Объединенные Арабские Эмираты.

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