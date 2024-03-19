На Херсонщине мужчина подорвался на взрывчатке, когда пас скот

В Молодецком мужчина решил взять взрывной предмет оставленный российской армией, когда тот сдетонировал.

Источник фото: khoda.gov.ua

В селе Молодецкое Херсонской области трагически погиб местный житель, который наткнулся на оставленное российской армией взрывное устройство и решил его взять. Об этом сообщил председатель Херсонской областной военно-гражданской администрации Александр Прокудин.

"Трагический случай произошел вблизи села Молодецкое. Мужчина, который пас скот, нашел взрывной предмет. Он решил взять его с собой. Снаряд сдетонировал, в результате чего местный житель получил травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

Александр Прокудин также призвал жителей быть осторожными и не прикасаться к подозрительным предметам, а немедленно сообщать о них в полицию или спасателям.

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