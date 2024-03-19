На Херсонщені чоловік підірвався на вибухівці, коли пас худобу

У Молодецькому чоловік вирішив взяти вибуховий предмет залишений російською армією, коли той здетонував.

Джерело фото: khoda.gov.ua

У селі Молодецьке Херсонської області трагічно загинув місцевий мешканець, який натрапив на залишену російською армією вибухову пристрій та вирішив його взяти. Про це повідомив голова Херсонської обласної військово-цивільної адміністрації Олександр Прокудін.

«Трагічний випадок трапився поблизу села Молодецьке. Чоловік, який випасав худобу, знайшов вибуховий предмет. Він вирішив взяти його з собою. Снаряд здетонував, внаслідок чого місцевий житель отримав травми, несумісні з життям», - йдеться у повідомленні.

Олександр Прокудін також закликав мешканців бути обережними і не торкатися підозрілих предметів, а негайно повідомляти про них поліцію чи рятувальників.

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