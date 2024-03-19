Майже 40% українців, яких повернули на Батьківщину з рф, вважалися зниклими безвісти, — Дмитро Лубінець

Статус військовополоненого та особи, зниклої безвісти, на процес репатріації не впливає.

Фото: Олександр Медведєв

Майже 40% тих українців, кого вже повернули додому, вважалися безвісти зниклими. Про це розповів український омбудсман Дмитро Лубінець.

За його словами, рф у порушення міжнародного права не допускає представників МКЧХ до українських військовополонених.

«Саме тому процедура підтвердження їхнього статусу не відбувається в тому обсязі, в якому б хотілось. Водночас статус військовополоненого та особи, зниклої безвісти, на процес репатріації не впливає. Майже 40% тих, кого вже повернули додому, вважалися безвісти зниклими», - заявив Лубінець.

Омбудсман додав, що для того, щоб пришвидшити обміни, Україна намагається залучити нові країни-посередники. За його словами, на сьогодні до української сторони публічно доєдналися Об’єднані Арабські Емірати.

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