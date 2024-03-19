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Чоловік перевозив цигарки без марок акцизного податку – Верховний Суд визначив, чи можна застосувати спеціальну конфіскацію до його автомобіля

Верховний Суд назвав правильними висновки судів про застосування спеціальної конфіскації до майна обвинуваченого, а саме автомобіля, який був використаний для перевезення тютюнових виробів і є знаряддям злочину.

З’явився текст законопроекту про створення Спеціалізованої економічної прокуратури як окремого органу прокуратури

Від Офісу Генпрокурора пропонують відокремити Спеціалізовану економічну прокуратуру.

Родич фігурантки справи про корупційне правопорушення заповів судді своє рухоме майно

На суддю знов склали заповіт, щоб створити конфлікт інтересів.

Реформа оплати праці не забезпечила апарати судів гідною зарплатою – ДСА

У Державній судовій адміністрації кажуть, що вирішити проблему з заробітною платою в апаратах судів зможуть лише законодавча та виконавча гілки влади.

Закон про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України не встановлює правомірність незаконного поводження з боєприпасами – Верховний Суд

Даний закон не звільняє від відповідальності за придбання і зберігання боєприпасів вдома без дозволу, зазначив Верховний Суд.

  1. Суд інфо

ВРП перевела суддю Нінель Маринчак до Шостого апеляційного адміністративного суду

12:24, 19 березня 2024
Вища рада правосуддя ухвалила рішення про переведення судді.
ВРП перевела суддю Нінель Маринчак до Шостого апеляційного адміністративного суду
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Суддю Вищого адміністративного суду України Маринчак Нінель Євгенівну перевели на посаду судді Шостого апеляційного адміністративного суду. Вища рада правосуддя ухвалила рішення про переведення у вівторок, 19 березня.

Відповідно до Закону України від 21 листопада 2023 року № 3481-IX «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у зв’язку з Рішенням Конституційного Суду України від 18 лютого 2020 року № 2-р/2020 щодо забезпечення безперервності здійснення правосуддя найвищим судом у системі судоустрою України», який набрав чинності 27 грудня 2023 року, суддя Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищого господарського суду України, Вищого адміністративного суду України може бути переведений рішенням Вищої ради правосуддя до апеляційного суду чи місцевого суду, що відповідає спеціалізації такого судді, у порядку, передбаченому статтями 53 та 82 цього Закону, без проведення конкурсу, з урахуванням особливостей, передбачених цим пунктом.

Також Володимиру Зеленському внесуть подання про призначення трьох суддів до місцевих судів.

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