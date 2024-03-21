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Компания Илона Маска Neuralink показала, как ее пациент смог перемещать курсор силой мысли, видео

13:00, 21 марта 2024
Первый пациент Neuralink смог перемещать курсор на экране компьютера силой своих мыслей.
Компания Илона Маска Neuralink показала, как ее пациент смог перемещать курсор силой мысли, видео
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Компания миллиардера Илона Маска Neuralink, занимающаяся разработкой мозговых имплантатов, показала видео, на котором ее первый пациент смог перемещать курсор на экране компьютера силой своих мыслей. Об этом сообщает The Washington Post.

Пациент рассказал, что его зовут Ноланд Арбо, ему 29 лет, и что он стал парализован ниже плеч после несчастного случая во время дайвинга около восьми лет назад. На видео видно, как он передвигает курсор, чтобы играть в компьютерные шахматы.

Устройство предназначено для считывания активности мозга, чтобы расшифровать, какое движение намерен сделать человек, а затем запустить команду для выполнения этого действия. Арбо отметил, что сначала он практиковал попытки двигать рукой, пока не стал интуитивно представлять движение курсора.

Содиректор Висконсинского института трансляционной нейроинженерии Кип Людвиг рассказал, что конкурирующие фирмы, такие как Blackrock и Synchron, ранее продемонстрировали, что парализованные пациенты могут использовать свои имплантаты для управления электронными устройствами. Однако, по его словам, беспроводная технология Neuralink – это шаг вперед.

«Хотя это еще не очевидный прорыв по сравнению с тем, что другие демонстрировали раньше, это, безусловно, хорошая отправная точка», – заявил Людвиг.

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